高額給油の需要も増えた。10万〜15万ウォンの価格帯の売上件数が1年で84．0％増え、7万〜10万ウォンの価格帯も28．4％増加した。3万ウォン以下、3万〜5万ウォンの価格帯の売上件数がそれぞれ31．5％、25．7％減少したのとは対照的だ。価格が上がり続けると予想するため、給油するたびに多めに給油する傾向が金額にも表れた。実際、4月の全国ガソリンスタンドのレギュラーガソリン平均価格は1リットルあたり1986ウォンで、3月（1836