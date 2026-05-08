高額給油の需要も増えた。10万〜15万ウォンの価格帯の売上件数が1年で84．0％増え、7万〜10万ウォンの価格帯も28．4％増加した。3万ウォン以下、3万〜5万ウォンの価格帯の売上件数がそれぞれ31．5％、25．7％減少したのとは対照的だ。

価格が上がり続けると予想するため、給油するたびに多めに給油する傾向が金額にも表れた。実際、4月の全国ガソリンスタンドのレギュラーガソリン平均価格は1リットルあたり1986ウォンで、3月（1836ウォン）より150ウォン上昇した。5月に入ってからは2010ウォンを超えた。1600ウォン台半ばだった昨年3〜5月とは大きな差がある。

「遠征給油」パターンも表れている。顧客が普段カードを使っていた居住地を離れて給油した売上件数が1年間で34％増えた。10万〜15万ウォンの価格帯の給油は倍以上に増えた。安いところを探して一度に多く給油する消費パターンが統計でも確認された。一方、居住地域内での給油決済件数は1年で21％増にとどまった。全国226の市・郡・区単位の行政区域内で月平均決済1000件以上のスタンドを対象に調査した結果だ。

非居住者が「遠征満タン給油」した売上件数が特に多く増えたところは京畿道の河南（ハナム、86．5％増）・果川（クァチョン、76．6％）とソウル市道峰区（トボング、72．1％）の順だ。価格が比較的安いソウル郊外に需要が集中した。これら地域のガソリンスタンドを訪れた顧客のうち30％ほどは満タンまで給油した。半面、価格が比較的高いソウルの中区（チュング）・竜山区（ヨンサング）・江南区（カンナムグ）では満タン給油の決済件数が最大で20％近く減少した。

原油高の長期化でこうした消費パターンの変化はしばらく続くという見方が多い。BCカードのキム・ヒジョン・コミュニケーション本部長は「消費者が給油のために意図的に郊外で出ているとみられる」とし「原油高のため消費が萎縮するというより、消費者がわずかな価格差でも敏感に反応するパターンが表れている」と説明した。