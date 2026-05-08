熊本県八代市の新庁舎建設工事を巡り、八代市議ら3人が逮捕された汚職事件で、市議側から賄賂を要求していたと見られることが分かりました。 【写真を見る】賄賂を要求したのは"市議側から"か庁舎建設めぐる汚職事件熊本・八代市 事件概要は―― この事件は、八代市議の成松由紀夫容疑者ら3人が、2022年に完成した八代市の新庁舎建設をめぐり、「前田建設工業」を含む共同企業体が工事を落札できるよう、あっせん