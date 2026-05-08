7日、日本年金機構は公式X（旧Twitter）にて「不審メールにご注意ください」という投稿を行い、同機構を装った迷惑メールが相次いでいることに対し注意喚起を行った。 投稿によると、同日の時点で、不審なサイトへ誘導しようとするメールが確認されており、そのメールは日本年金機構のロゴマークを使用しているが、日本年金機構に存在しない部署の名前をかたったものや、国民年金保険料の未納があ