5月8日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気 きょう8日の熊本県内は、朝から厚い雲に覆われています。午前9時現在、長崎県付近にある雨雲が西から近づいていて、荒尾・玉名地域や熊本市周辺でも、間もなく雨が降り始める見込みです。 午前中の一時的な雨が止んだ後は、西から高気圧が張り出すため、昼過ぎからは次第に晴れてくるでしょう。 今日の最高気温は