5月8日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

きょうの天気

きょう8日の熊本県内は、朝から厚い雲に覆われています。午前9時現在、長崎県付近にある雨雲が西から近づいていて、荒尾・玉名地域や熊本市周辺でも、間もなく雨が降り始める見込みです。

午前中の一時的な雨が止んだ後は、西から高気圧が張り出すため、昼過ぎからは次第に晴れてくるでしょう。 今日の最高気温は、熊本市で24℃、人吉市で23℃、阿蘇乙姫で20℃、天草市牛深で21℃の予想です。

午後は北西の風が強まるため、風がひんやり感じられそうです。夜にかけては朝よりも気温が下がります。お帰りが遅くなる方は、薄手の羽織るものを用意してお出かけください。

週末の天気

明日土曜日と明後日日曜日は、安定した晴れの天気で、絶好の行楽日和となる見込みです。熊本市の最高気温は明日は25℃、明後日は27℃の予想で、夏日になるところもありそうです。

明子のささやき

来週はさらに気温が上がります。昨日、気象台から「高温に関する早期天候情報」が発表されました。九州では5月14日頃から平年よりかなり気温が高くなる予想で、熊本市でも最高気温が30℃に達する真夏日の可能性があります。急な暑さへの備えや、衣替えなど、夏服の準備を始めると良さそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。