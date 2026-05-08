【取材の裏側現場ノート】遊軍記者という立ち位置もあり、ゴールデンウイーク（ＧＷ）中に行われた９連戦ではヤクルト、ＤｅＮＡ、中日、阪神と多くの球団の試合を取材した。中継ぎ投手の「３連投回避」が完全に定着した時代背景がある中、どのチームも似たようなジレンマに直面していた。ひと言で表現するなら「ブルペンを守るためにゲームを捨てる」。そんな本末転倒な風景をこの９日間で何度も目にした。４月３０日のヤクル