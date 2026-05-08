福島県の磐越自動車道で車2台が絡む事故があり、新潟市の高校生・稲垣尋斗（ひろと）さん（17）が死亡し、26人がけがを負った。警察はマイクロバスの運転手がハンドル操作を誤った可能性もあるとみて調べている。【映像】事故直後のマイクロバス（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、この事故をめぐる学校側の安全管理や部活動のコスト問題について、弁護士の三輪記子氏とともに深掘りした。◾️経