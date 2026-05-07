特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」（１９８２年）の主人公・一条寺烈役で人気を博した俳優・大葉健二（本名・高橋健二）さんが死去した。スポーツ報知では、２０１２年に映画「海賊戦隊ゴーカイジャーＶＳ宇宙刑事ギャバンＴＨＥＭＯＶＩＥ」が公開されたのを記念して、大葉健二さんと「宇宙刑事ギャバン」のテレビシリーズの主題歌を歌った歌手の串田アキラの対談記事を掲載していた。当時の記事を再構成して掲載する。「バ