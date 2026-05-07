特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」（１９８２年）の主人公・一条寺烈役で人気を博した俳優・大葉健二（本名・高橋健二）さんが死去した。スポーツ報知では、２０１２年に映画「海賊戦隊ゴーカイジャーＶＳ宇宙刑事ギャバン ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」が公開されたのを記念して、大葉健二さんと「宇宙刑事ギャバン」のテレビシリーズの主題歌を歌った歌手の串田アキラの対談記事を掲載していた。当時の記事を再構成して掲載する。

「バトルフィーバーＪ」（７９〜８０年）のバトルケニア、「電子戦隊デンジマン」（８０〜８１年）のデンジブルーと、スーパー戦隊シリーズでは５人のヒーローのうちの１人を演じていた大葉さんが、初めて単独で主役に抜てきされたのが「宇宙刑事ギャバン」だった。

大葉さん「それまで５人でやっていたものを１人でやるわけですから、すごい長時間やっている印象。人生観も変わった。酒が好きだけど、飲みに行っても、ケンカも立ち小便もできない…。『子供のお手本になるような大人にならなアカンな』ってね」

「太陽戦隊サンバルカン」（８１〜８２年）の主題歌で特撮ソングデビューした串田にとっても、ギャバンの主題歌は大きな転機になったそうだ。

串田「『―サンバルカン』はディレクターからなかなかＯＫがもらえなくて苦労したんです。特撮ソングが初めてだったので、どう歌ったら格好いいかも分からなかった。でも『ギャバン』のレコーディングは何十倍も早く済んだんです。（歌う時に）イキっ放しじゃなく、引いた優しさも出す、というのが、ギャバンの時には身についていたのかな？」

大葉さん「主題歌が流れるオープニングの映像は、僕が出る場面が『歌に負けている』と言われて撮り直したんですよ。崖を転げ落ちて顔を上げる場面だったんですが、監督から『顔をもっと強く！ 優しく！』と言われてね。でも、撮り直して良かったな」

今回の映画で、大葉さんは３０年ぶりにギャバンに変身する主人公・一条寺烈を演じた。

大葉さん「３０年前の人間が出ていいのか悩んだけど、脚本の段階で僕のことを気遣ってくれているのが分かったので、ウルウルきましたね。今の子供に『こんなオジチャンが変身するの？』って思われないように、一生懸命やりましたよ」

３０年前と比べて映像技術の進化を肌で感じたという。

大葉さん「当時、本当はギャバンのボディーは光沢にしたかったんだけど、鏡みたいになってスタッフが映り込んじゃうので、仕方なくつや消しのシルバーにしたんです。でも、今は技術で加工できるから、ようやくギャバンが本来の姿になった感じですね」

串田は「ゴーカイジャー」の主題歌を歌う松原剛志とのデュエットで新曲「ＪＵＭＰ」を収録した。ソウルフルな歌声は、還暦を超えても３０年前と全く変わらない。

串田「いかに長く歌うかを考えて、ライブのリハーサルを３時間やるとか、腹筋１０００回やるとか、とにかく負荷を掛けるんです。本質的にはもっと根本的な発声法があるんですが、まだ公にできないな。ノドを大切にする人が多いから、僕のやり方はおすすめできない」

大葉さん「僕もカラオケに行くけど、『ギャバン』はキーが高過ぎて歌えないんですよ。『サンバルカン』は得意ですけど」

串田「『（宇宙刑事）シャリバン』（のテーマ曲）もうまいじゃない！」

息の合ったところを見せた両雄。今後も一条寺がギャバンに変身する時、発する「蒸着（じょうちゃく）！」のセリフを聞きたい特撮ファンは多いはずだ。

大葉「今後は若い子にもギャバンを継いでほしい。僕は、それを見守るおじさんとして、ね…。でも、変身しなきゃいけない時は変身しますよ！」

最後に、映画の見どころをＰＲしてもらった。

大葉さん「こんな時代だからこそ、映画を見てギャバンから勇気をもらってほしいですね」

串田「（主題歌は）歌詞にのめり込みながら歌っているので、みんなも一緒に歌ってくれ！」