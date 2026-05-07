霧島市の小学生が、地域を流れる川にアユの稚魚を放流しました。 「元気に育ってね」 アユの稚魚を放流したのは、霧島市にある川原小学校です。全校児童は8人。 身近な自然を守り、川に生息する生き物に興味を持ってもらおうと、毎年、学校近くを流れる検校川で、稚魚を放流しています。用意されたのは体長10センチほどのアユの稚魚、およそ1万匹です。 子どもたちは、バケツに移されたアユの稚魚を次々に川に放しました。