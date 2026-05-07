■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）5/4、NYダウ▲557ドル安、48,941ドル2）5/5、 NYダウ+356ドル高、49,298ドル3）5/6、NYダウ+612ドル高、49,910ドル【前回は】相場展望5月4日号米国株: S&P・ナスダックは最高値更新も、決算発表終盤後の動向注視日本株: 日経平均上昇を牽引したハイテク株の2極化が目立ち始めた●2.米国株:イラン戦争終結に向け合意が近いとの報道で、原油安・株高トランプ大統