MLB公式がホワイトソックスーカブス戦の紹介映像を公開

村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスと、鈴木誠也外野手と今永昇太投手が所属するカブスは15日（日本時間16日）から、ホワイトソックスの本拠地での3連戦で激突する。シカゴに拠点を構えるライバル球団同士、日本人スラッガーの対決にMLB公式が早くも“煽り動画”を公開した。

MLBの公式X（旧ツイッター）が5日（同6日）に配信。「友人から敵へ セイヤ・スズキとムネタカ・ムラカミが来週末、敵味方に分かれて対戦する」とコメントをつけて投稿した。

映像では日本代表「侍ジャパン」での両者の打撃シーンから始まり、両選手がそれぞれの球団のユニホーム姿で躍動する姿を対照的に編集している。試合はまだ10日先ながら、異例の扱い。それだけ鈴木、村上の和製大砲がチームの中心に君臨していることを示している。

完成度の高い“煽り映像”にファンも大喜び。SNS上には「待ちきれない」「NPB強打者同士の対決」「ライバル対決」「日本人を取り上げていただきありがとう」「まるでWBCの再会」「最高の対戦」「凝ってる」「主人公が2人の日本人」「公式が盛り上げてくれる」「かっこよすぎ」「広報すごい」「なにこのかっこいい動画」といったコメントが並んだ。（Full-Count編集部）