◆卓球世界選手権団体戦第９日（６日、英ロンドン）決勝トーナメント（Ｔ）の２回戦が行われ、５５年ぶりの金メダルを狙う日本女子は３―０で世界ランク２７位のルクセンブルクを破って８強入りを決めた。シングルスで先に３勝したチームが勝つ方式で争われ、今大会６連勝中の張本美和（木下グループ）が、世界ランク１１０位のデヌッテを３―０で勝利すると、２番手の橋本帆乃香（デンソー）もストレートで圧倒した。３