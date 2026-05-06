【モデルプレス＝2026/05/06】演歌歌手の丘みどりが5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳演歌歌手「すでに顔が完成されている」面影溢れる4歳当時のショット◆丘みどり、幼少期ショット披露丘は「こどもの日」とつづり、ぱっちりとした大きな瞳でカメラを見つめる幼少期の写真を投稿。「丘みどり4歳 初ディズニーランド」と説明し、ミニーマウスのぬいぐるみを大切そうに抱える愛ら