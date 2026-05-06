丘みどり、4歳当時の幼少期ショットに絶賛の声「お目々がクリクリ」「美少女すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/06】演歌歌手の丘みどりが5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳演歌歌手「すでに顔が完成されている」面影溢れる4歳当時のショット
丘は「こどもの日」とつづり、ぱっちりとした大きな瞳でカメラを見つめる幼少期の写真を投稿。「丘みどり4歳 初ディズニーランド」と説明し、ミニーマウスのぬいぐるみを大切そうに抱える愛らしい姿を披露した。
この投稿には「面影がある」「天使のような可愛さ」「お目々がクリクリ」「4歳ですでに顔が完成されている」「美少女すぎる」「嬉しそうなお顔がたまらなく可愛い」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳演歌歌手「すでに顔が完成されている」面影溢れる4歳当時のショット
◆丘みどり、幼少期ショット披露
丘は「こどもの日」とつづり、ぱっちりとした大きな瞳でカメラを見つめる幼少期の写真を投稿。「丘みどり4歳 初ディズニーランド」と説明し、ミニーマウスのぬいぐるみを大切そうに抱える愛らしい姿を披露した。
◆丘みどりの投稿に反響
この投稿には「面影がある」「天使のような可愛さ」「お目々がクリクリ」「4歳ですでに顔が完成されている」「美少女すぎる」「嬉しそうなお顔がたまらなく可愛い」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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