尾家産業（7481、東証スタンダード市場）。会社四季報特色欄は「業務用食品卸大手。全国の拠点網、提案力に強み。PB商品比率高い。ヘルスケアフード拡大」とし、業績欄の見出しを【連続増益】とうっている。【こちらも】湖池屋、増収基調続くポテトチップス事業と株価の現在地レストラン・居酒屋を中心とした外食産業やホテル業界、弁当・総菜などの中食産業、産業のほか、病院・高齢者施設のヘルスケア事業に至るまで食材の