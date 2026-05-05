新型主力戦車つに納入されるノルウェー軍は2026年4月30日、新型主力戦車であるレオパルト2A8が陸軍に納入されたと発表しました。【画像】砲塔に色々ついてる…これが最新型のレオパルト2ですKNDSから納入された最初の車両は2両で、陸軍兵器学校における教官訓練に使用される予定です。最終的にノルウェー軍は54両のレオパルト2A8を受領し、ブリガーデ・ノルド（北部旅団）に配備する計画です。レオパルト2A8はレオパルト2シ