田口真彩と宮崎友花の2人がCM撮影に挑んだ(C)Getty Imagesバドミントン女子で、「ACT SAIKYO」の田口真彩と宮崎友花の2人が、CM撮影に挑んだ動画が注目を浴びている。西京銀行がインスタグラムで公開した。【動画】「ふたりのアイドル」バド女子・田口真彩と宮崎友花、CM撮影の裏側をチェック「さいきょうスマホバンキング」のCMに出演した田口と宮崎は、CM撮影で笑顔やポーズを決め、試合中の髪の動きを再現するなどしており