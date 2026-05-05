「このふたりが同じチームにいるのが奇跡」次世代を代表するバド女子2人が「世界一可愛い」CM撮影の“裏側”を公開

田口真彩と宮崎友花の2人がCM撮影に挑んだ(C)Getty Images

バドミントン女子で、「ACT SAIKYO」の田口真彩と宮崎友花の2人が、CM撮影に挑んだ動画が注目を浴びている。西京銀行がインスタグラムで公開した。

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「さいきょうスマホバンキング」のCMに出演した田口と宮崎は、CM撮影で笑顔やポーズを決め、試合中の髪の動きを再現するなどしており、動画内では撮影の裏側に密着している。

この投稿には「このふたりが同じチームにいるのが奇跡」「世界一可愛い」「2人とも素敵です」「最高に可愛くて、最強！」「ふたりのアイドル」「最強の二人」「二人ともスタイル良くてさわやか」といったコメントが寄せられ、次世代を代表する2人の姿に注目が集まった。

20歳の田口は渡辺勇大とペアを組み、昨年末の全日本総合選手権の混合ダブルスで初優勝。19歳の宮崎は2024年全日本選手権の女子シングルスで初優勝を果たしている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]