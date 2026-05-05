２０１９年に制作した「２０ｄＢ」をはじめ、２作目「ｂｒｅａｔｈ」、３作目「空と白と波と母」、４作品目「青と白」の４作品を、短編作品集「唯心」として、６月５〜１１日までの１週間、アップリンク吉祥寺にて上映することが決定した。国内外で５０以上の映画祭でノミネート、１１の受賞をした短編４作品。作家の高橋源一郎氏は「母を亡くした娘と妻を亡くした夫。すれ違う、残された父と娘の時間が、繋がる奇跡の瞬間。映