◇インターリーグ ドジャース―アストロズ（2026年5月4日 ヒューストン）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、敵地・ヒューストンでのアストロズ戦に「1番・DH」で出場。3打席目まで無安打で、自己ワーストの22打席連続無安打となった。

先頭打者として打席に立った初回はアストロズ先発・オカートの投じた初球を狙ったが、三ゴロ。フリーランドのチーム7試合ぶりの本塁打で2―2の同点とした直後の2回1死からの2打席目は2番手・ワイスから四球を選んで出塁したものの、安打ではなく、エンゼルス時代の20年に記録した自己ワーストタイの21打席連続無安打に並んだ。

4―2で迎えた3回1死満塁の場面では敵地ながら大歓声に迎えられて第3打席へ。外角シンカーを捉えられず、三ゴロに倒れ、自己ワーストを更新する22打席連続無安打となった。それでも仕事は確実にこなし、チームに貢献した。全力疾走で併殺を防ぎ、三走は生還。4月27日（同28日）マーリンズ戦以来、5試合ぶりとなる打点を記録した。

復調に向け、異例の行動を取った。大谷はこの日の試合前、翌日の5日（同6日）に先発を控えている状況の中、早出練習の時間に球場でフリー打撃を実施。屋外でフリー打撃をするのは4月1日（日本時間2日）のガーディアンズ戦前以来、今季2度目。敵地では初めてだった。55スイングで計22本の柵越え。練習終盤には何度もうなずくような仕草も見せた。

前日3日（同4日）のカージナルス戦では2四死球で出塁し、チームの連敗を4で止める勝利に貢献したが、打撃成績としては3打数無安打。ドジャース移籍後ではワーストタイとなる19打席連続無安打で、4月29日（同30日）マーリンズ戦から4試合連続無安打となった。