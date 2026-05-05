ＮＨＫＥテレの人気子供番組「みいつけた！」で、１９〜２４年まで“４代目スイちゃん”を務めた人気子役・増田梨沙（１２）が、子役から女優へと踏み出す新たなフェーズを迎えている。このほどスポーツ報知の取材に、中学生活と芸能生活の両立などへの目標を語った。今春、中学校に入学した。身長は１４２センチとなり、スイちゃん就任時から「４０センチも伸びました！制服を着て、中学生になったんだなあと実感します。洋