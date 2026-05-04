2日間限定の「潮干狩り」が、諫早市で行われました。 天候に恵まれた2日、諫早市の金崎海岸には、潮干狩りを楽しもうと多くの家族連れなどが訪れました。 （長崎市から） 「初めての潮干狩りなので、頑張って持って帰る」 （福岡から） 「掘れば掘るだけアサリが出てくるところが楽しい。何回やっても、やみつきになるくらい楽しい」 金崎海岸での潮干狩りは、2日と3日の2日間限定で行われ、約2