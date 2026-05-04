©テレビ東京 テレ東では、５月５日（火・祝）午後２時30分から新番組「THEヘビー」を放送します。出場資格は体重300ポンド以上＝136.08kg以上であること。運動神経に自信があるヘビー級な男たち・ヘビーズたちが一堂に会し本気のバトルを繰り広げ【動けるヘビーNo.1】を決定します。50メートル走や走り幅跳び、ビーチフラッグから大縄跳びまで。いかにもテレ東らしい画力