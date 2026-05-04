5月5日（火・祝）午後2時30分放送！「THEヘビー」出場資格は体重300ポンド（136.08kg）以上動けるヘビー級な男たちによるスポーツバトル！芸人界最重量の体重195kgママタルト・大鶴肥満も本気参戦！MCはマヂカルラブリー＆ナレーターは俳優・古舘寛治！

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テレ東では、５月５日（火・祝）午後２時30分から新番組「THEヘビー」を放送します。出場資格は体重300ポンド以上＝136.08kg以上であること。運動神経に自信があるヘビー級な男たち・ヘビーズたちが一堂に会し本気のバトルを繰り広げ【動けるヘビーNo.1】を決定します。50メートル走や走り幅跳び、ビーチフラッグから大縄跳びまで。いかにもテレ東らしい画力満点のド迫力な新スポーツバラエティです。

初代ヘビーキングを目指し出場するのは、芸能界最重量のママタルト・大鶴肥満をはじめ、元プロ力士で今は相撲レストランで相撲ショーを披露している者や、Netflixの大ヒットドラマ「サンクチュアリ-聖域-」に力士役で出演した俳優、中学生の頃に硬式野球チームで全国制覇を経験したYouTuberなど全７名。参加メンバー全員の合計体重はなんと１トンを超えます。

この大会、なんと１名が直前で出場を辞退し急遽７名で戦うことになるという波乱の展開からスタート！しかし、この１名減の状況が予想外のドラマを生み出します。参加へビーズの中でも最注目なのが、芸人界最重量にして今大会の最重量195kgを誇るママタルト・大鶴肥満！今でも頻繁に草野球をしている”実は“運動神経抜群芸人として知られています。そんな大鶴肥満が【ゆるゆるの悲劇】と命名される珍事件を巻き起こしたり、MCのマヂカルラブリーも思わず大歓声を上げる【奇跡のジャアイアント・キリング】を成し遂げたり、【肥満の0.07秒】と呼ばれるドラマを起こしたり、とにかく大会をかき回しまくります！

そして、初代ヘビーキングを決める最終決戦は２人による【ヘビー150m激走対決】。大雨が降る中、体重300ポンド以上のへビーズがライトアップされた陸上競技場のトラックを魂の激走！最後の気力と体力を出しきったヘビー史に残る死闘の後、彼らを待っていたのはあまりに過酷な【THEヘビー・鉄の掟】だった・・・。笑いと感動が溢れ、手に汗握るヘビーな真剣勝負が繰り広げられる”オーバー300ポンドの動けるキング決定戦“「THEヘビー」是非お見逃しなく！

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■野田クリスタル（マヂカルラブリー）

すごいバトルでした！制作陣が【ヘビー史】とか【ヘビー・レコード】とかワードを使いまくって、あたかもTHEヘビーがずっとやってきた大会みたいに編集していたので初回とは思えない変な安心感がありました（笑）。注目はなんと言っても大鶴肥満！彼がベストコンディションだったら勝負が変わったかもしれないですね。肥満はどんなコンディションだったのか？番組を観て是非お確かめください。

■村上（マヂカルラブリー）

盛り上がりましたねー。非常に楽しかったです。僕もあと１０～２０kgの体重があれば出場資格を得られる「へビーズ・ジュニア」なのですが、あんなに動けないです！みなさん本当に頑張っています。個人的にはみんなで美味しそうにお弁当を食べているシーンがおすすめです。みなさん楽しみにしていた食事中にある仕掛けがあったのは腹ペコのへビーズたちには酷でしたけど、面白かったですね。他にも見所満載なので是非「THEヘビー」をご覧ください！

≪スタッフコメント≫

＜番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）＞

「優勝したら賞金1000万円！」とかではないのですが、参加した皆さんはヘビーキングの栄誉を得ようと全員真剣に戦ってくれました。結果、想定外のハプニングやめちゃくちゃいい画がたくさん撮れました！優勝が決まった瞬間にキングが感情を爆発させて絶叫した言葉は「THEヘビー」でしかありえない名言でしょう。テレ東のDNAを象徴する「TVチャンピオン」や「大食い選手権」のような雰囲気を纏った番組ですので、是非お楽しみに！

≪番組概要≫

【タイトル】THEヘビー

【放送日時】2026年5月５日（火・祝）午後2時30分～3時55分

【放送局】テレビ東京

【配信】

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【出演者】

【MC】マヂカルラブリー（野田クリスタル、村上）

【ヘビーズ】大鶴肥満（ママタルト）他 計７名

【実況】髙橋大悟（テレビ東京アナウンサー）

【ナレーター】古舘寛治

【公式X】@THEHEAVY_tx7