ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。おいしいラーメンを求めて出発進行！ 真っ赤なスープの辛そうな1杯 真っ赤なスープが広がる、辛そうな1杯。「辛～くて、うまい」と言いながら、汗をかいて食べる多くの人たちの姿を見かけます。 メニュ&#
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