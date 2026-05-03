ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。おいしいラーメンを求めて出発進行！ 真っ赤なスープの辛そうな1杯 真っ赤なスープが広がる、辛そうな1杯。「辛～くて、うまい」と言いながら、汗をかいて食べる多くの人たちの姿を見かけます。 メニュ&#