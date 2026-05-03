ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。おいしいラーメンを求めて出発進行！

真っ赤なスープの辛そうな1杯

真っ赤なスープが広がる、辛そうな1杯。



「辛～くて、うまい」と言いながら、汗をかいて食べる多くの人たちの姿を見かけます。

メニュー豊富な創業45年の食堂

小針駅から歩いて15分。



新潟市西区小針の飲食店や商業施設が集まる一角にお店を構える「食堂 味吉」。



ご飯物から麺類まで豊富なメニューがそろう創業45年の食堂。



特に、定食は“わんぱく”です。



ボリューム満点の定食

こちらは「チキン南蛮ダブル」。



2枚重ねのボリューム満点の鶏肉の唐揚げ。



そのおかずに負けない、山と盛られたごはん。



これで普通盛です。



迫力ある盛り付けが評判

続いては、名物の「ギョーザ定食」。



長さ15センチはあるビックサイズが5本に、てんこ盛りご飯も普通サイズ。



迫力の盛り付けが評判の店ですが、クオリティの高い麺類も人気です。



21種類がそろっていますが、おススメは、辛味麺。



1.5辛から15辛まで5種類ありますが、まずは、基本の1.5辛を作っていただきます。

“うま辛”トウバンジャン

強力な炎で豚肉と野菜が、ラードでさっと炒められたところにスープが投入され、さっと煮込まれます。



ここで登場するのが辛味。



刺激的な辛さに、甘みも感じる「うま辛」が特徴の、ご主人が選び抜いたトウバンジャンです。



辛味が全体に回ったところで柔らかめの「あん」にまとめられます。



柔らかめにすることで素材が生きるそうです。



しょう油味のスープと細麺が待つ丼に、あんがかけられ、出来上がりです。



一番おだやかな「1.5辛」

「はい、辛麺です！」



5種類ある辛い麺の中で一番穏やかな1.5辛の1杯です。



豚肉をはじめ、タケノコにピーマンにニンジンなど、具沢山のトッピングは、オレンジ色の「あん」にまとめられています。



支えるスープは、チャーシューのうま味が効いた穏やかなしょう油味。



ピリ辛のトッピングと合わさると絶妙に食欲をそそります。



あんがたっぷり絡む

麺は、少しちぢれた細麺。



なので、あんがたっぷりと絡みます。



食べると、時間とともに汗がにじんできます。



豊岡えりなリポーター

「うまい辛みですね。後味すっきりしてます。あんがほどけた時に来る辛みが気持ちのいい辛み。私は辛いの得意ではないけれど、ハマっちゃうこの辛みは」

トウバンジャンをどこまで入れるの！

辛いものがあまり得意でない豊岡さんも笑顔で完食した1杯。



に、続いては…。



ご主人！トウバンジャンをどこまで入れるんですか！！



一番辛い「15辛」

そして、運ばれてきたのは、辛いに死と書いて「辛死麺」。お店で一番辛い「15辛」です。



トウバンジャンの量は、先ほどの15倍。



ひとくち目から想像通りの激辛ですが、ごま油などの隠し味の力で、辛味の中に潜む、うま味が強く、辛い、うまい、がループしていきます。



「助けて、痛い」

豊岡えりなリポーター

「もう、明らかに色も変わって、真っ赤になって、香りも全然さっきと違います。いただきます。助けて！痛い！ちゃんとうまみもあるんですよ。こんなに辛いのに、うま味も消えないんです。でも辛い！」





豊岡さんは、一口で撃沈。残りは、辛い物が得意なスタッフが頂きましたが、苦労しました。



本当に辛いのがお好きな方は注文してみてください。



奥深いうま味と辛さが同居するラーメン。



汗をかきながら食べたくなります。



2026年3月29日「新潟一番サンデープラス」放送より