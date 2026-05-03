【グルメ特集】ぶらり途中下車のラーメン・越後線㉘ボリューム満点の定食と「辛くてうまいラーメン」が評判《新潟》
ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。おいしいラーメンを求めて出発進行！
真っ赤なスープの辛そうな1杯
真っ赤なスープが広がる、辛そうな1杯。
「辛～くて、うまい」と言いながら、汗をかいて食べる多くの人たちの姿を見かけます。
メニュー豊富な創業45年の食堂
小針駅から歩いて15分。
新潟市西区小針の飲食店や商業施設が集まる一角にお店を構える「食堂 味吉」。
ご飯物から麺類まで豊富なメニューがそろう創業45年の食堂。
特に、定食は“わんぱく”です。
ボリューム満点の定食
こちらは「チキン南蛮ダブル」。
2枚重ねのボリューム満点の鶏肉の唐揚げ。
そのおかずに負けない、山と盛られたごはん。
これで普通盛です。
迫力ある盛り付けが評判
続いては、名物の「ギョーザ定食」。
長さ15センチはあるビックサイズが5本に、てんこ盛りご飯も普通サイズ。
迫力の盛り付けが評判の店ですが、クオリティの高い麺類も人気です。
21種類がそろっていますが、おススメは、辛味麺。
1.5辛から15辛まで5種類ありますが、まずは、基本の1.5辛を作っていただきます。
“うま辛”トウバンジャン
強力な炎で豚肉と野菜が、ラードでさっと炒められたところにスープが投入され、さっと煮込まれます。
ここで登場するのが辛味。
刺激的な辛さに、甘みも感じる「うま辛」が特徴の、ご主人が選び抜いたトウバンジャンです。
辛味が全体に回ったところで柔らかめの「あん」にまとめられます。
柔らかめにすることで素材が生きるそうです。
しょう油味のスープと細麺が待つ丼に、あんがかけられ、出来上がりです。
一番おだやかな「1.5辛」
「はい、辛麺です！」
5種類ある辛い麺の中で一番穏やかな1.5辛の1杯です。
豚肉をはじめ、タケノコにピーマンにニンジンなど、具沢山のトッピングは、オレンジ色の「あん」にまとめられています。
支えるスープは、チャーシューのうま味が効いた穏やかなしょう油味。
ピリ辛のトッピングと合わさると絶妙に食欲をそそります。
あんがたっぷり絡む
麺は、少しちぢれた細麺。
なので、あんがたっぷりと絡みます。
食べると、時間とともに汗がにじんできます。
豊岡えりなリポーター
「うまい辛みですね。後味すっきりしてます。あんがほどけた時に来る辛みが気持ちのいい辛み。私は辛いの得意ではないけれど、ハマっちゃうこの辛みは」
トウバンジャンをどこまで入れるの！
辛いものがあまり得意でない豊岡さんも笑顔で完食した1杯。
に、続いては…。
ご主人！トウバンジャンをどこまで入れるんですか！！
一番辛い「15辛」
そして、運ばれてきたのは、辛いに死と書いて「辛死麺」。お店で一番辛い「15辛」です。
トウバンジャンの量は、先ほどの15倍。
ひとくち目から想像通りの激辛ですが、ごま油などの隠し味の力で、辛味の中に潜む、うま味が強く、辛い、うまい、がループしていきます。
「助けて、痛い」
豊岡えりなリポーター
「もう、明らかに色も変わって、真っ赤になって、香りも全然さっきと違います。いただきます。助けて！痛い！ちゃんとうまみもあるんですよ。こんなに辛いのに、うま味も消えないんです。でも辛い！」
豊岡さんは、一口で撃沈。残りは、辛い物が得意なスタッフが頂きましたが、苦労しました。
本当に辛いのがお好きな方は注文してみてください。
奥深いうま味と辛さが同居するラーメン。
汗をかきながら食べたくなります。
2026年3月29日「新潟一番サンデープラス」放送より