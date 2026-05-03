5月3日午前11時ごろ、山形県戸沢村古口にある白糸の滝ドライブインの駐車場から、車1台が川に向かうのり面を転落する事故がありました。消防によりますと車内には青森県の70代男性がいて左腕を折る大けがをしたということです。