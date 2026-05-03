GWの高速道路で大渋滞…「トイレを我慢できない！」車中のパニックを救った“神アイテム”＜GW限定スペシャル＞

GWの高速道路で大渋滞…「トイレを我慢できない！」車中のパニックを救った“神アイテム”＜GW限定スペシャル＞