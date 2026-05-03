GWの高速道路で大渋滞…「トイレを我慢できない！」車中のパニックを救った“神アイテム”＜GW限定スペシャル＞
ゴールデンウィーク限定！ 過去に大反響を呼んだ記事を特別セレクション。人生を左右する「小さな発見」がここにあるかもしれません。 ＊ ＊ ＊
ときにはケンカの原因になってしまうこともある個々の性格だが、ときにはそれに助けられることもあるかもしれない。今回は、そんなことを考えさせられる体験をしたという植村梨花さん（仮名・当時28歳）に話を聞いた。
自他ともに認める大雑把な性格の梨花さんは、結婚してしばらくすると3歳年上の細かくて用意周到な夫Yさんの性格が鼻につくようになる。子どもを出産したあとは、なおさら。ますます夫にイライラするようになったとか。
◆用意周到な夫の性格にイライラ
「結婚前は、事前にステキな店やホテルをみつけて予約してくれるなど、大雑把な私にはできない先回りした行動や気遣いに感動したものです。でもそれは彼にとってサプライズでもなんでもなく普通のことで、結婚するとそれは凶器に変わりました」
夫のYさんは何事にも細かく、先のことを考えて行動するタイプ。将来のためだと家計簿を付けて、お金の流れをチェック。出産後は、つみたてNISAやiDeCoなどの投資に回すため、ますます節約を意識するよう促されるようになった。
「贅沢がしたいわけではないのですが、割引や半額シールをみつけたら手あたり次第に買ってしまうのが私のクセ。それが唯一の楽しみのようなところもあったので、夫に注意されるとイラっとしてよくケンカになっていました」
◆GWに「3泊4日旅行」のサプライズ
結婚してから5年。年を重ねるごとに夫との距離を感じるようになっていたときのこと。夫が、「梨花がいつも節約を頑張ってくれているお陰で少し貯金もできたし、今年のGWは旅行しよう」と、旅行をサプライズプレゼントしてくれたのだ。
「予想外の出来事で、すごく嬉しかったです。仕事柄、外でランチをすることも多い夫が、月々2万円のお小遣いからコツコツと旅行費を貯金。普段からためたポイントや割引特典などを駆使し、親子3人で3泊4日、食事代や観光費も含めて約6万円の格安旅行です」
夫から話を聞いたのは、GWの2週間ほど前のことだった。ホテルにはアメニティもあるし、持ち物は家族3人分の洋服ぐらいだと思っていた梨花さんは、のんびり。旅行の一週間前に夫が黙々と準備をはじめるまで手付かずの状態だった。
◆「何かあったら」と大量の荷物を準備
「いっしょに準備をすると、またケンカになるかもと思って黙っていたのですが、とにかくどんどん荷物が増えていく。私の想定では大きなボストンバッグ1個とマザーズバッグ1個ぐらいでした。それなのに、大きなボストンバッグ3つがパンパンの状態」
夫は「S（息子）は3歳になったばかりだし、何かあったときのため」というが、梨花さんはできるだけ荷物は減らしたい派。子どもの着替えはともかく、オモチャや絵本などもドッサリ。「そんなにいらない」と文句を言ってもきかず、とうとうケンカにも。
「けれど夫は『荷物は自分が持つから』と譲らず、さらに当日の朝には、前々日から凍らせておいたスポーツドリンクや冷却ジェルまくら、冷却ジェルシートに簡易トイレや子どもの好きなおやつ、そして、お気に入りの大きなぬいぐるみまで詰め込んだのです」
◆突然の高速道路での事故渋滞
呆れて夫の車に乗り込んだ梨花さんは、高速道路に入ると、パーキングやサービスエリアのたびに「トイレに行こう」と促す夫にイライラ。「そんな頻繁にトイレに行かなくても」と梨花さんが文句を言っても、「Sはトイレトレーニングをはじめたばかりだろ」と返される。
「ごもっともだけど、私だってゆっくりしたい。『次のサービスエリアでいい』と、強くトイレを拒否したあと、高速道路で渋滞に巻き込まれたのです。渋滞情報によると、原因は大きな事故で、解消までにはかなり時間がかかりそうな状態。1ミリも動かなくなりました」
ときにはケンカの原因になってしまうこともある個々の性格だが、ときにはそれに助けられることもあるかもしれない。今回は、そんなことを考えさせられる体験をしたという植村梨花さん（仮名・当時28歳）に話を聞いた。
自他ともに認める大雑把な性格の梨花さんは、結婚してしばらくすると3歳年上の細かくて用意周到な夫Yさんの性格が鼻につくようになる。子どもを出産したあとは、なおさら。ますます夫にイライラするようになったとか。
「結婚前は、事前にステキな店やホテルをみつけて予約してくれるなど、大雑把な私にはできない先回りした行動や気遣いに感動したものです。でもそれは彼にとってサプライズでもなんでもなく普通のことで、結婚するとそれは凶器に変わりました」
夫のYさんは何事にも細かく、先のことを考えて行動するタイプ。将来のためだと家計簿を付けて、お金の流れをチェック。出産後は、つみたてNISAやiDeCoなどの投資に回すため、ますます節約を意識するよう促されるようになった。
「贅沢がしたいわけではないのですが、割引や半額シールをみつけたら手あたり次第に買ってしまうのが私のクセ。それが唯一の楽しみのようなところもあったので、夫に注意されるとイラっとしてよくケンカになっていました」
◆GWに「3泊4日旅行」のサプライズ
結婚してから5年。年を重ねるごとに夫との距離を感じるようになっていたときのこと。夫が、「梨花がいつも節約を頑張ってくれているお陰で少し貯金もできたし、今年のGWは旅行しよう」と、旅行をサプライズプレゼントしてくれたのだ。
「予想外の出来事で、すごく嬉しかったです。仕事柄、外でランチをすることも多い夫が、月々2万円のお小遣いからコツコツと旅行費を貯金。普段からためたポイントや割引特典などを駆使し、親子3人で3泊4日、食事代や観光費も含めて約6万円の格安旅行です」
夫から話を聞いたのは、GWの2週間ほど前のことだった。ホテルにはアメニティもあるし、持ち物は家族3人分の洋服ぐらいだと思っていた梨花さんは、のんびり。旅行の一週間前に夫が黙々と準備をはじめるまで手付かずの状態だった。
◆「何かあったら」と大量の荷物を準備
「いっしょに準備をすると、またケンカになるかもと思って黙っていたのですが、とにかくどんどん荷物が増えていく。私の想定では大きなボストンバッグ1個とマザーズバッグ1個ぐらいでした。それなのに、大きなボストンバッグ3つがパンパンの状態」
夫は「S（息子）は3歳になったばかりだし、何かあったときのため」というが、梨花さんはできるだけ荷物は減らしたい派。子どもの着替えはともかく、オモチャや絵本などもドッサリ。「そんなにいらない」と文句を言ってもきかず、とうとうケンカにも。
「けれど夫は『荷物は自分が持つから』と譲らず、さらに当日の朝には、前々日から凍らせておいたスポーツドリンクや冷却ジェルまくら、冷却ジェルシートに簡易トイレや子どもの好きなおやつ、そして、お気に入りの大きなぬいぐるみまで詰め込んだのです」
◆突然の高速道路での事故渋滞
呆れて夫の車に乗り込んだ梨花さんは、高速道路に入ると、パーキングやサービスエリアのたびに「トイレに行こう」と促す夫にイライラ。「そんな頻繁にトイレに行かなくても」と梨花さんが文句を言っても、「Sはトイレトレーニングをはじめたばかりだろ」と返される。
「ごもっともだけど、私だってゆっくりしたい。『次のサービスエリアでいい』と、強くトイレを拒否したあと、高速道路で渋滞に巻き込まれたのです。渋滞情報によると、原因は大きな事故で、解消までにはかなり時間がかかりそうな状態。1ミリも動かなくなりました」