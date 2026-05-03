「年末だけ」「5年放置」… 面倒な換気扇掃除火を使って料理する際は、どの家庭でも必ずレンジフードのファンを回しているでしょう。特に油を使った料理をするとレンジフードがべたつきやすく、放置していると頑固な汚れにつながることも。しかし、レンジフードの掃除の頻度は家庭によって大きな差があるようです。【画像】毎日やってらんないよね…！？これが“頻度の正解＆掃除方法”です！ネット上ではレンジフードの掃除を