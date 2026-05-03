「年末だけ」「5年放置」… 面倒な換気扇掃除

火を使って料理する際は、どの家庭でも必ずレンジフードのファンを回しているでしょう。特に油を使った料理をするとレンジフードがべたつきやすく、放置していると頑固な汚れにつながることも。しかし、レンジフードの掃除の頻度は家庭によって大きな差があるようです。

【画像】毎日やってらんないよね…！？これが“頻度の正解＆掃除方法”です！

ネット上ではレンジフードの掃除をサボってしまうという声が目立っており、「一度タイミングを逃すとそのままになってしまうことが多い」「掃除するとしたらせいぜい年末の大掃除の時くらいかな…」などの声が寄せられていました。

掃除をサボってしまう理由としては、「そもそも高い所についてる時点で掃除が大変だよね」「油が簡単に落ちなくて時間がかかりすぎる」といったように“面倒くささ”を挙げる人がほとんど。また、「最後に掃除したのは5年前くらいで、もう怖くて見られない」「そもそも分解の仕方すら知らない」という人もいました。

放置は機能低下の元！ メーカー推奨の「正解」は？

その一方で、レンジフードを定期的に掃除する派の人からは「掃除をサボったら換気の機能が下がってもったいなくない？」「ちゃんと掃除しないと油汚れがポタポタ落ちてきてコンロ周りまで汚れるよ」といった声も。お手入れの頻度が低いと汚れが落としにくくなったり、レンジフード以外の部分にまで被害が及んだりするため、余計に掃除が大変になるのも確かです。

では、実際のところレンジフードはどれくらいの頻度で掃除するのが“正解”なのでしょうか？

大手メーカーの取扱説明書や公式の推奨頻度によると、部位によって目安が異なります。日常的な汚れがつきやすい「整流板」や「フィルター」は【1か月に1回〜3か月に1回程度】のこまめなお手入れが推奨されています。一方で、内部にある「シロッコファン」などの本格的な分解掃除は、【半年に1回〜年に1回程度】が目安とされています（※最新の「10年間ファン掃除不要」の機種などを除く）。

労力削減の工夫や「プロに頼む」という選択肢も

その他の意見として、「レンジフードのメッシュ部分にシートを貼って定期的に交換するようにしてる」など、掃除の労力を低減するための対策を講じている人もいました。

また、「自分でお手入れするのは大変だから業者にお願いしてる。その方が確実にきれいにしてもらえるし」「フィルターも掃除も業者任せ」というように、掃除はプロに依頼するという声も少なくありません。中には「賃貸なら自分でファンは取り外さない方がいいよ。故障したら結局業者を呼ぶ羽目になる」という意見も見られました。

油汚れの掃除は、なかなか腰が重くなりがちですよね。しかし、気温が上がり油汚れが落ちやすくなるGWは、換気扇掃除のベストシーズンでもあります。掃除が楽になる工夫を取り入れたりプロの手を借りたりしながら、自分に合ったお手入れスタイルを見つけてみてはいかがでしょうか。