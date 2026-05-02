4月から、おもに高校1年生が使用する教科書が全面改訂された。教科書は原則として4年ごとに改訂されるが、令和に入り内容は大きく様変わり。登場する“偉人”たちも変化している。そんな令和の“偉人”の筆頭が、メジャーリーガーの大谷翔平だ。小中学校の保健体育や道徳に多く登場し、『中学生の道徳3』（あかつき教育図書）では、「夢へのステップ」として4ページにわたり掲載され、大谷が活用していた目標設定シートを紹介