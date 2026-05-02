昨夏にフライブルクからフランクフルトに移籍した堂安律はシーズン序盤、主力として躍動していた。だが、チームが不調に陥るなかで徐々に存在感が希薄に。２月にアルベルト・リエラ新監督が就任して以降は、序列が低下し、不慣れなインサイドハーフで起用されたり、ベンチスタートとなったりと苦しんでいる。そんな日本代表の10番について、ドイツの大手スポーツ紙『Bild』は「ドウアンはアイントラハトを退団したがっている。