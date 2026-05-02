「不満が高まっている」「混乱」主力だった日本代表10番はまさかの冷遇…ドイツ強豪で内紛勃発か！主力と指揮官の対立を現地メディアが報道「チームの結束を脅かしている」

「不満が高まっている」「混乱」主力だった日本代表10番はまさかの冷遇…ドイツ強豪で内紛勃発か！主力と指揮官の対立を現地メディアが報道「チームの結束を脅かしている」