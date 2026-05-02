伝統の多摩川クラシコ。ハーフタイム前に均衡を破った。FC東京は５月２日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第14節で、川崎フロンターレと味の素スタジアムで対戦している。シンプルかつスピーディな攻撃で相手ゴールに迫るも、なかなかフィニッシュに持ち込めずにいたが、42分の好機はモノにした。 ドリブルで持ち込んだ佐藤恵允のパスを受けた佐藤龍之介が、力強いシュートを放つ。これは相手GK山口瑠伊のセー