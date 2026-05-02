「２人の佐藤でネットを揺らしました！」実況もシャウト。龍之介のシュートのこぼれ球を恵允がねじ込む！ FC東京が多摩川クラシコで先制
伝統の多摩川クラシコ。ハーフタイム前に均衡を破った。
FC東京は５月２日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第14節で、川崎フロンターレと味の素スタジアムで対戦している。
シンプルかつスピーディな攻撃で相手ゴールに迫るも、なかなかフィニッシュに持ち込めずにいたが、42分の好機はモノにした。
ドリブルで持ち込んだ佐藤恵允のパスを受けた佐藤龍之介が、力強いシュートを放つ。これは相手GK山口瑠伊のセーブに阻まれるも、こぼれ球に反応した佐藤恵が体勢を崩しながらも確実にフィニッシュした。
試合を配信する『DAZN』で実況を務める桑原学氏が「２人の佐藤でネットを揺らしました！」と叫ぶ。FC東京が１点リードで試合を折り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】多摩川クラシコ、FC東京の佐藤恵允が先制弾！
FC東京は５月２日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第14節で、川崎フロンターレと味の素スタジアムで対戦している。
シンプルかつスピーディな攻撃で相手ゴールに迫るも、なかなかフィニッシュに持ち込めずにいたが、42分の好機はモノにした。
ドリブルで持ち込んだ佐藤恵允のパスを受けた佐藤龍之介が、力強いシュートを放つ。これは相手GK山口瑠伊のセーブに阻まれるも、こぼれ球に反応した佐藤恵が体勢を崩しながらも確実にフィニッシュした。
試合を配信する『DAZN』で実況を務める桑原学氏が「２人の佐藤でネットを揺らしました！」と叫ぶ。FC東京が１点リードで試合を折り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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