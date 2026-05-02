田中碧が所属するリーズは、夏のマーケットでスポルティングの守田英正を狙うと言われている。現行契約が今シーズンで満了となる30歳は、フリーで獲得できる経験豊富なMFとして、去就に注目が集まっている。新天地候補のひとつされるのが、プレミアリーグ残留に近づいているリーズだ。英紙『Daily Mail』は先日、昨年夏にも守田に興味を寄せたリーズが、来シーズンに向けて関心を再燃させていると報じた。選手も前向きで、リ