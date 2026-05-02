フランス１部ナントのヴァイッド・ハリルホジッチ監督が、苦しい胸の内を明かした。かつては日本代表も率いた73歳は今年３月にナントの監督に就任し、３年７か月ぶりの現場復帰を果たす。自身が現役時代にプレーしたクラブであり、2018-19シーズンに指揮を執った経験もある古巣で、チームの立て直しを託された。しかし、就任してから６試合の成績は３分３敗。現在、ナントは降格圏の17位に沈んでおり、昇降格プレーオフ圏内