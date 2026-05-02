今回紹介するのは、YouTubeに投稿された飼い主さんの後をどこまでも付いてくる猫ちゃん。お風呂にトイレ、どこへ行っても追いかけてくる様子はとても微笑ましいと話題になりました。 投稿はYouTubeにて、1万回以上再生。視聴者からも、たくさんのコメントが寄せられていました。 【動画：部屋を移動するたびに後をついてくる『甘えん坊な猫』…思わず笑う『可愛いストーカー』ぶりに「いろいろな所に出没するｗ