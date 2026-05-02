今回紹介するのは、YouTubeに投稿された飼い主さんの後をどこまでも付いてくる猫ちゃん。お風呂にトイレ、どこへ行っても追いかけてくる様子はとても微笑ましいと話題になりました。

投稿はYouTubeにて、1万回以上再生。視聴者からも、たくさんのコメントが寄せられていました。

【動画：部屋を移動するたびに後をついてくる『甘えん坊な猫』…思わず笑う『可愛いストーカー』ぶりに「いろいろな所に出没するｗ」】

甘えん坊猫のみにらちゃん

YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」に登場したのは、猫のみにらちゃん。元気いっぱいでやんちゃ盛りなミヌエットの男の子です。

そんな、みにらちゃんですが、実はかなりの甘えん坊。飼い主さんが部屋の中を移動すると、後を追いかけてくることも多いのだとか。ただ、その追跡能力はなかなか高いみたいです。

どこに行っても追いかけてくるストーカー猫、みにらちゃん

その日、パソコンで作業をしていた飼い主さん。目の前にはみにらちゃんが鎮座していた模様。パソコンの後ろに立って、飼い主さんを監視していたみたいです。

この時点ですでにプレッシャーがすごいですね。

お仕事が終わってご飯を食べているときも、みにらちゃんの監視は止まりません。足元からジィーっと食事の様子を見られていたみたいです。気になってご飯が進まなそうですね。

そんな落ち着かない食事を終え、お風呂に入ることにした飼い主さん。しかし、そこにはまたしてもみにらちゃんの姿が。

普通、猫は水場は苦手なはずですが、そんなの関係ないとばかりにお風呂場に入り込んで一通り匂いチェックしていったそうです。

まだまだ、みにらちゃんのストーカーは止まりません。なんと、飼い主さんがトイレに入ろうとしたときにも追跡してくるのだとか。ドアの隙間を顔面で巧みにこじ開け、そっと中の様子を伺うそうです。

可愛いけど、常にどこからかみにらちゃんに監視されていると思うと、落ち着かないときもありそうですね。

ストーカーなみにらちゃんを見て笑ってしまう視聴者たち

どこへ行っても付いてくるストーカー猫のみにらちゃん。その様子を見た視聴者からは、「パソコンから監視するみにら可愛い」「ママさんがお風呂へ入ると必ず付いてくるミニラ先生可愛い」「何処にでも現れて、チョッカイやイタズラをして去って行く… 恐るべし、そして可愛過ぎる丸顔」などの声が多く寄せられていました。

人がやっていたら完全に一発アウトですが、みにらちゃんがやると微笑ましかった今回の動画。やはり可愛いは正義ですね。

YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」では、猫のみにらちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。みにらちゃんの動画はどれも可愛くて面白いものばかりです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。