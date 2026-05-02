「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）アドマイヤテラは１日朝、角馬場で体をほぐし、栗東坂路を伸び伸びと駆け上がった。友道師は「いい感じじゃないかな。２週続けて追い切りに乗ってくれた荻野琢ジョッキーも、『調教ですごく動くようになっている。ピッチは速くなっているし、ストライドも大きくなっている』と言ってくれています」と好感触。木曜に発表された調教後馬体重は前走から１０キロ増の５１４キロだったが、「