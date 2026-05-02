4月27日、広島市の高速バス内で、刃物を持った男が銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕された。男はその後、乗客17人を監禁した疑いで再逮捕された。調べに対し容疑を認めており、警察が詳しい動機を追及している。高速バスで“刃物男”マスクを付け、うつむきながら警察車両に乗り込んだ男。監禁の疑いで送検された山口県の無職・関誠一郎容疑者（61）。事件が起きたのは高速バスの車内。4月27日、広島市のバス停で、運転手から「刃物と