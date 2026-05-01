ベトナムとオーストラリアでの首脳会談に向けて出発した高市総理大臣は、日本時間1日夜に最初の訪問先であるベトナムのハノイに到着しました。高市総理は、日本時間の1日午後8時半頃、ベトナム・ハノイのノイバイ国際空港に到着しました。高市総理は、2日、最高指導者のトー・ラム共産党書記長やレ・ミン・フン首相らと会談するほか、安倍元総理が提唱した日本外交の柱、「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の進化に向けた演説