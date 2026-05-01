「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）巨人が対阪神戦で３連勝。投手陣が踏ん張り、逃げ切り勝ちで田中将が日米通算２０３勝目となった。初回にまずピンチを迎えた。先発・田中将が３連打で１死満塁を背負うと、５番・大山の打球を田中将がキャッチ。先制ホームに三走・福島も突っ込んだが、これをアウトにすると、続く小幡は空振り三振。難所を無失点で切り抜けると、味方が今度は奮起した。二回に３四死球で無死満塁を