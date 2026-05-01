「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）阪神は序盤の失点が響き敗戦。連勝は２で止まった。先発の村上が誤算だった。二回、三者連続四死球で無死満塁のピンチを迎えると、平山に２点適時打を打たれ、先制を許す。さらに三回は無死一、二塁からダルベックに左翼席へ特大の３ランを被弾。リードを大きく広げられた。結局５回を投げて今季最多の５失点。２敗目を喫した。打線は懸命に食らいついた。５点を追う三回は２死から