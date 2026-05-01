航海中にオンラインで取材に応じた武本さん＝４月３０日パレスチナ自治区ガザに海路で支援物資を届けようと地中海を航行中だった「グローバル・スムード船団」（ＧＳＦ）の一部が４月２９日、イスラエル軍に航行を阻止された。５０隻以上の船団のうち２２隻が拿捕（だほ）され、多くの市民ら乗船者が拘束された。日本人で唯一の参加という葉山町在住で環境活動家の武本匡弘さん（７０）は、難を逃れ無事だった。武本さんは同３０