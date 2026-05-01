北海道・東北・新潟の日本テレビ系列各局が各地の注目スポットを紹介する「いまオススメ！地元のとっておき」。山形からは、クラゲの展示数で世界一を誇る水族館の新たな魅力と楽しみ方を紹介します。日本海に面した山形県鶴岡市。その海沿いにある「鶴岡市立加茂水族館」は、世界一のクラゲ水族館として知られています。中川悠アナウンサー「うわーきれいぷかぷかと優雅に泳いでますね。奥にはエチゼンクラゲ。これは