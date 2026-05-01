『VIVANT』続編前に異例の“匂わせ” 謎のイラスト3連投で考察過熱「まさかベキ？」
俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の続編（2026年7月期放送）に向け、公式SNSが3日連続で公開した“意味深”なイラストが反響を呼び、ファンの考察が過熱している。
【写真あり】「まさかベキ？」と話題のイラスト
最初の投稿は4月29日。黒い衣装に身を包み、ワイングラスを手にほほ笑む人物が描かれたが、説明は一切なく正体は不明。続く30日には、黒いフルボディースーツ姿でウインクする茶髪の人物が登場し、中性的なビジュアルも相まって関連性を巡る議論が広がった。
さらに3日目となる5月1日には、ひげをたくわえた白髪の男性が両腕を上げ、胸部にダイナマイトのようなものを装着したイラストが公開。2023年放送の最終話で命を落としたように見えたベキ（役所広司）を想起させる風貌に「まさかベキですか？」「ベキは絶対に生きているよね」「やっぱり生きているのか」といった声が相次いだ一方、「予告に出ていた人物では」「新キャラではないか」との推測も飛び交い、解釈は分かれている。
同作は23年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半、総移動距離約1000キロに及ぶ大規模ロケを敢行。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助（堺雅人）が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫る物語と緻密な伏線で高視聴率を記録した。
続編は異例の2クール連続放送。堺のほか、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也ら主要キャストが再集結し、総勢26人が出演する大作となる。物語は前作ラスト、乃木の前に“赤い饅頭”が置かれた直後から始動。新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも行われ、これまでの謎がさらに複雑に絡み合いながら、乃木たちの新たな任務が描かれる。
【写真あり】「まさかベキ？」と話題のイラスト
最初の投稿は4月29日。黒い衣装に身を包み、ワイングラスを手にほほ笑む人物が描かれたが、説明は一切なく正体は不明。続く30日には、黒いフルボディースーツ姿でウインクする茶髪の人物が登場し、中性的なビジュアルも相まって関連性を巡る議論が広がった。
同作は23年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半、総移動距離約1000キロに及ぶ大規模ロケを敢行。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助（堺雅人）が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫る物語と緻密な伏線で高視聴率を記録した。
続編は異例の2クール連続放送。堺のほか、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也ら主要キャストが再集結し、総勢26人が出演する大作となる。物語は前作ラスト、乃木の前に“赤い饅頭”が置かれた直後から始動。新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも行われ、これまでの謎がさらに複雑に絡み合いながら、乃木たちの新たな任務が描かれる。