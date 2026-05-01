私（リエ）は、夫のヤスタカと2人暮らしでした。義両親はすでに他界し、義実家にはシングルマザーである義妹ヒナちゃんが子どもたちと暮らしています。そんなある日、夫が突然亡くなりました。しかも葬儀の後で、私の妊娠が判明します。するとヒナちゃんは「お兄ちゃんの子のはずない！」「DNA鑑定して！」と怒りをぶつけてきました。同僚のヤマダさんに話を打ち明けてみると、「義妹さんは相続のことを考えていたのでは」と言われ